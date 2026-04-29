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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro. (Martin BERNETTI / Raul ARBOLEDA / AFP)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro. (Martin BERNETTI / Raul ARBOLEDA / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó este miércoles a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, de haber ordenado una supuesta incursión de guerrilleros colombianos en territorio ecuatoriano, en medio de una escalada de tensiones entre ambos mandatarios y una guerra comercial que desde el viernes tendrá aranceles del 100 %.

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