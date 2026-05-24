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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presenta su informe anual ante el Congreso en Quito, el 24 de mayo de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presenta su informe anual ante el Congreso en Quito, el 24 de mayo de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resaltó este domingo la reducción de la pobreza en Ecuador bajo su mandato hasta llegar al 21,4 %, la tasa más baja de la historia del país, lo que atribuyó a la recuperación de la economía tras haber estado “al borde del abismo”.

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