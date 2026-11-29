El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, animó este domingo a los ecuatorianos a votar “con conciencia y sin miedo” en las elecciones locales del país, en las que su partido, Acción Democrática Nacional (ADN), se presenta por primera vez y aspira a conquistar prefecturas provinciales y alcaldías.

El mandatario ejerció su derecho al voto en la localidad costera de Olón, en la provincia de Santa Elena, y se dirigirá a Guayaquil, la ciudad más grande del país, para acompañar a votar a los candidatos de su formación política.

Entre las figuras a las que el mandatario expresó su apoyo durante la campaña electoral figuran los candidatos a las alcaldías de Quito y Guayaquil, Harold Burbano y Chyntia Viteri.

Noboa advirtió que la mayoría de ecuatorianos “quiere un cambio” y que ADN representa una alternativa a esa “dualidad” entre la Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y el conservador Partido Socialista Cristiano (PSC).

“Que la gente vote con esperanza y firmeza”, continuó el mandatario en declaraciones a la prensa.

Además, añadió que, independientemente del resultado, recibirán “con los brazos abiertos” a los nuevos gobernantes e locales, excepto a aquellos que colaboran con el crimen organizado.

Estos comicios están marcados por la suspensión de la Revolución Ciudadana, la mayor fuerza de oposición a Noboa, a raíz de una investigación de la Fiscalía por supuesto lavado de dinero en la financiación de la campaña para las presidenciales de 2023, lo que ha obligado a sus candidatos a presentarse dispersos en las listas de otros partidos.

Ciudadanos ecuatorianos esperan en una fila para votar en las elecciones locales para escoger a 24 prefectos provinciales y 222 alcaldes este domingo, en la escuela 10 de Agosto en Quito. Foto: EFE/ José Jácome

Asimismo, otros candidatos del correísmo se han visto fuera de carrera al quedar encarcelados por diversas causas judiciales, como la excandidata presidencial Luisa González y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

La polémica en estas elecciones comenzó a inicios de año, cuando fueron adelantadas del 14 de febrero de 2027 a este domingo 29 de noviembre, ante los pronósticos de la virulencia que el fenómeno climático de El Niño podría tener a inicios de próximo año en forma de inundaciones.

No obstante, este escenario ya ha comenzado a darse en Ecuador, y para este domingo al menos 34 locales de votación han tenido que ser cambiados por encontrarse inundados.

A las urnas están convocados más de 13,8 millones de electores para elegir a 24 prefectos provinciales y 222 alcaldes, entre otras autoridades vecinales.

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