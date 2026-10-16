El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este viernes que Colombia reanudará la venta de energía, y agradeció a su homólogo, Abelardo de la Espriella, por el apoyo en medio de los cortes del servicio a industrias y de la sequía que se registra en la zona de las hidroeléctricas.

“Gracias, Abelardo de la Espriella, por reiniciar el despacho de energía. En momentos así, los países hermanos se respaldan con hechos”, escribió el mandatario ecuatoriano en su cuenta de la red social X.

Noboa añadió que “Colombia puede tener la certeza de que Ecuador estará a la altura cuando atraviese momentos difíciles”.

Colombia había suspendido la venta de energía a Ecuador hace unas semanas como medida para asegurar el abastecimiento ante la llegada del fenómeno de El Niño, de acuerdo a medios locales.

Esa suspensión se sumó al bajo nivel de agua que tienen los ríos y embalses que alimentan las principales hidroeléctricas ecuatorianas, por lo que el Gobierno de Noboa tuvo que implementar cortes de energía de hasta 72 horas a industrias de alto y medio voltaje para enfrentar la crisis.

Los cortes prolongados han causado malestar en el sector productivo, y gremios como la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) han alertado de afectaciones en el empleo, y también han pedido al Gobierno transparencia sobre “la gravedad de la crisis energética que atraviesa el país”.

Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. EFE / @Presidencia_Ec

Según el Ejecutivo, con esas desconexiones se busca que no se reduzca aún más el nivel del agua de los embalses de las hidroeléctricas, y que no haya apagones en los hogares, como ya sucedió entre 2023 y 2024, cuando hubo, en diversos periodos, racionamientos de varias horas todos los días.

El máximo nivel de cortes del fluido eléctrico se alcanzó a mediados de septiembre de 2024, cuando se registraron hasta catorce horas de suspensión por el bajo nivel de agua que había principalmente en el embalse de Mazar, el segundo más grande de Ecuador y el principal para el sistema energético del país.

Este viernes, el agua de Mazar alcanzó los 2.123 metros sobre el nivel del mar, muy cerca de su nivel crítico que limita su operación, que es 2.115, mientras que su nivel más bajo es de 2.098 metros sobre el nivel del mar.

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