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Resumen

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en Olón, Ecuador, el 16 de noviembre. Foto: Marcos Pin/AFP/Getty Images
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en Olón, Ecuador, el 16 de noviembre. Foto: Marcos Pin/AFP/Getty Images
/ MARCOS PIN
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este viernes que Colombia reanudará la venta de energía, y agradeció a su homólogo, Abelardo de la Espriella, por el apoyo en medio de los cortes del servicio a industrias y de la sequía que se registra en la zona de las hidroeléctricas.

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