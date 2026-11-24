El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes, y apenas seis días antes de que se celebren las elecciones locales en el país andino, que el salario básico unificado del país aumentará de 482 a 500 dólares.

“Ustedes me eligieron para tomar decisiones. Conozco el esfuerzo que hacen y tiene que verse reflejado en el sueldo”, señaló el mandatario en un video difundido en sus redes sociales.

El Gobierno justificó la decisión en el crecimiento de las ventas, el avance de las obras y la generación de empleo en el sector de la construcción, así como por la evolución de la inflación.

El anuncio se produce a tan solo seis días de la celebración de las elecciones locales de Ecuador, que tendrán lugar este domingo 29 de noviembre, donde 13,8 ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir a sus alcaldes y prefectos, entre otros.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla en un acto de campaña, en Portoviejo, Ecuador, el 12 de noviembre de 2026. (Diana Santamaría / EFE) / Diana Santamaría

Además, el anuncio también se produjo en mitad de una serie de cortes de luz registrados desde las 20:30 (01:00 del martes) en distintas ciudades del país, incluidas Quito, la capital del país, y Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador.

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