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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entrega al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, la condecoración de mayor rango de Ecuador, la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz, en el Palacio de Carondelet, en Quito, el 9 de septiembre de 2026. Foto: DOLORES OCHOA / POOL / AFP
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entrega al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, la condecoración de mayor rango de Ecuador, la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz, en el Palacio de Carondelet, en Quito, el 9 de septiembre de 2026. Foto: DOLORES OCHOA / POOL / AFP
/ DOLORES OCHOA
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, el derechista Daniel Noboa, condecoró este miércoles al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el inicio de su visita al país andino, dentro de la gira que comenzó el martes en Colombia y que lo llevará el jueves a Perú.

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