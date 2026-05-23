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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, saluda a su llegada a una reunión en el salón de la Viceministerio de Deportes, en Quito, el 20 de mayo de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, saluda a su llegada a una reunión en el salón de la Viceministerio de Deportes, en Quito, el 20 de mayo de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cumple este domingo el primer año de su nuevo mandato, marcado por la continuación de la “guerra” que le declaró al crimen organizado, la derrota en el referéndum donde buscó instaurar una Asamblea Constituyente, las protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel y la guerra comercial con Colombia.

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