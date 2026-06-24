El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió este miércoles su gestión y habló de una posible “reelección” en medio del pedido que han hecho grupos sociales y sindicatos al Consejo Nacional Electoral (CNE) de iniciar un proceso de revocatoria de su mandato que debe terminar en 2029, pero que puede extenderse cuatro años más si es reelecto.

“Mientras algunos hablan de crisis, nosotros entregamos obras y financiamiento. Mientras algunos hablan de revocatoria, nosotros hablamos de reelección”, dijo el mandatario durante un evento con pescadores y agricultores en la provincia costera de Manabí en el que anunció compensaciones y otras ayudas sociales.

“Esa gente que hoy en día quiere evitar el progreso de este país, que quiere pararnos como sea, jamás le han dado nada a ninguno de ustedes. Jamás han apoyado a su propia gente. Por eso, en cada elección son castigados en las urnas”, agregó Noboa.

Según el mandatario, su Gobierno está “cerca del pueblo” y “ellos están lejos de la realidad de este país”.

Noboa se refirió así a la revocatoria de mandato que están impulsado organizaciones sociales y sindicatos ante el CNE, a donde acudieron este martes y también el pasado 9 de junio para solicitar los formularios que permitan recoger firmas.

El proceso es impulsado por la iniciativa denominada ‘Revoca EC’, respaldada por el excandidato presidencial y expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) Leonidas Iza, y el abogado Washington Andrade.

Mientras que este martes, algunos de los principales sindicatos del país como la Unión Nacional de Educadores (UNE) y Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), entre otros, acudieron a las instalaciones de la institución electoral para respaldar la solicitud de revocatoria en contra de Noboa y la vicepresidenta, María José Pinto.

Las organizaciones aseguraron que el Gobierno ha incumplido las principales promesas realizadas en áreas fundamentales como salud, educación, seguridad y empleo, “profundizando la crisis social que atraviesa el país”, según señalaron en un comunicado.

Enfatizaron que, a pesar de que la seguridad fue una de las principales promesas de campaña del presidente Noboa, “los ecuatorianos siguen viviendo en medio de la violencia, el crimen organizado, las extorsiones y el miedo permanente”.

Desde que llegó al poder, Noboa ha decretado sucesivos estados de excepción y declarado al país bajo un estado de ‘conflicto armado interno’, con lo que movilizó miles de policías y militares a los sectores más violentos.

Sin embargo, eso no impidió que en 2025 se registrara un récord de 9.281 asesinatos, que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos de Latinoamérica.