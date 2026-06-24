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Resumen

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla durante la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en el Centro de Convenciones de Panamá en la Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Martin BERNETTI / AFP)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla durante la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en el Centro de Convenciones de Panamá en la Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Martin BERNETTI / AFP)
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió este miércoles su gestión y habló de una posible “reelección” en medio del pedido que han hecho grupos sociales y sindicatos al Consejo Nacional Electoral (CNE) de iniciar un proceso de revocatoria de su mandato que debe terminar en 2029, pero que puede extenderse cuatro años más si es reelecto.

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