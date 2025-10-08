Ecuador: ministro de Defensa dice que ataque contra caravana de Daniel Noboa fue intento de asesinato

El ataque contra la caravana del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante protestas de comunidades indígenas el martes fue un intento de asesinato, afirmó el miércoles el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

“El nivel de agresión con el que se atacó la caravana denota que esto fue un claro intento de asesinato y un acto de terrorismo en contra del primer mandatario”, manifestó el funcionario al canal Teleamazonas.

El martes en una localidad andina del sur de Ecuador unas “500 personas” lanzaron piedras y palos contra la caravana en la que viajaba Noboa, quien resultó ileso, según la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

“Hay signos de bala en el carro del presidente”, dijo ese día la funcionaria, aunque la información todavía no fue confirmada por los investigadores.

Videos difundidos por la presidencia muestran la escena desde el interior de uno de los vehículos, cuando varios objetos chocan contra los vidrios y alguien grita “agachen la cabeza”.

Otros videos difundidos por la prensa local dejan ver a un grupo de manifestantes, algunos de ellos indígenas con trajes tradicionales, que lanzan piedras y palos mientras la caravana avanza en medio del sonido de sirenas hacia la localidad andina de Cañar (sur).

Loffredo señaló que Noboa “estaba yendo a hacer lo que siempre hace, entregar obras en territorio, llegar a los territorios más necesitados de manera presencial”.

“Estos agresores quieren todo lo contrario, caotizar y destruir”, indicó el ministro. Al presidente “nada lo detiene, ni siquiera el riesgo ante su propia vida”, añadió.

Desde el 22 de septiembre el gobierno desplegó a militares para enfrentar las protestas que protagoniza la mayor organización de pueblos originarios del país (Conaie) en varias provincias en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio subió de 1,80 a 2,80 dólares el galón.

Los indígenas bloquean vías y protestan al considerar que la medida incrementa el costo de vida en las zonas agrícolas.

