El presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el excandidato presidencial, asesinado en 2023, Fernando Villavicencio. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
Por Agencia EFE

El capo ecuatoriano de la droga Wilmer Chavarría (Pipo), máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa de Ecuador, negó este miércoles ser el autor del asesinato en 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio y acusó al actual presidente, Daniel Noboa, de ordenarlo.

