Ecuador: El presidente Daniel Noboa viaja a Estados Unidos para atender asuntos personales

Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente de , , volverá a viajar a el próximo viernes para atender asuntos “de índole personal”, según se detalla en un decreto ejecutivo publicado este martes.

El mandatario estará en EE.UU. solo dos días, hasta el sábado, y viajará acompañado por el jefe de su seguridad. “No existirá erogación de recursos públicos a favor del primer mandatario”, reza el decreto.

MIRA AQUÍ: José Antonio Kast habla con Noboa sobre la creación de corredor para retorno de migrantes venezolanos

Entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre pasado, el presidente también viajó a territorio estadounidense para temas personales.

Este viaje de Noboa se registra días antes de la licencia que tomará entre el 1 y el 18 de enero también para atender asuntos de carácter personal. En ese tiempo, las funciones presidenciales serán delegadas a la vicepresidenta, María José Pinto.

Noboa retomará sus funciones el 19 de enero para trasladarse a Suiza, donde participará en el Foro Económico Mundial de Davos, y posteriormente irá a Bélgica hasta el 25 de ese mes para reunirse con altas autoridades de la Unión Europea, con quienes abordará temas relacionados con inversiones, seguridad y el visado Schengen.

Preguntada por las salidas del país de Noboa, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, dijo este martes que el presidente “tiene a los ministros de Estado” y que no es necesario que él esté para “poder dar seguimiento a cada cosa”.

Aseguró que hay temas que él debe hacer “de manera privada”, pero que los otros viajes han sido para traer “inversión extranjera” y generar “alianzas” con otros países.

El presidente sale del país, pero tiene a los ministros aquí. No vamos a sentir la ausencia del presidente porque para eso nos tiene a los ministros, que desde el 1 de enero vamos a estar en territorio”, zanjó.

