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Resumen

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla junto a la presidenta del Perú, Keiko Fujimori (no visible en la imagen), durante la firma de la Declaración Presidencial Lima 2026 en la XVII reunión del Gabinete Binacional en Lima el 20 de octubre de 2026. (Connie FRANCE / AFP).
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla junto a la presidenta del Perú, Keiko Fujimori (no visible en la imagen), durante la firma de la Declaración Presidencial Lima 2026 en la XVII reunión del Gabinete Binacional en Lima el 20 de octubre de 2026. (Connie FRANCE / AFP).
/ CONNIE FRANCE
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó este domingo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y destacó la importancia del trabajo conjunto en la región.

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