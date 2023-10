Entrevista a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo

“El reto de Noboa será lograr ganancias rápidas”

Por Renzo Giner, periodista





- ¿Podemos hablar de una victoria del candidato Noboa por mérito propio o mas bien de una nueva derrota para el correísmo?

Sería un error que Daniel Noboa crea que ese casi 53% es votación por mérito propio. Creo que una parte le corresponde, aquella que le permitió entrar a segunda vuelta, pero todo lo demás es, en definitiva, votación de aquellos que no han querido el regreso del correísmo. No es algo que termine fácilmente. En ese sentido, no hay mérito propio. Desde el lado del correísmo, esta derrota tiene sus razones propias que deberán ser analizadas oportunamente con los resultados provincia a provincia.





- Ecuador enfrenta retos muy grandes como país: la inseguridad, crisis política y económica. ¿Un presidente puede hacer algo al respecto en tan solo un año y medio de mandato?

Efectivamente, las prioridades identificadas por los ecuatorianos tienen relación con la inseguridad, la crisis económica y la corrupción. Temas que de ninguna forma pueden ser solucionados de manera definitiva en 18 meses de acción. Se pueden dar los primeros pasos, indiscutiblemente. Se puede lograr resultados, incluso de cara a la búsqueda de un mandato completo en el 2025. Pero soluciones definitivas de ninguna manera. El reto del presidente Noboa en estos 18 meses es lograr ganancias rápidas, mostrarle al país que con voluntad política y decisión se puede lograr algo en materia de estas prioridades.





- Sabemos que Rafael Correa es aquella gran sombra que ronda a la política ecuatoriana incluso sin ser candidato, ¿en qué posición le deja esta derrota de su grupo político y qué podríamos esperar desde el Poder Legislativo de acá a mayo del 2025?

El correísmo está más vivo que nunca. El correísmo no ha desaparecido, no ha muerto ni hay que darle por muerto. Está ahí. Incluso en esta Asamblea Nacional será la primera fuerza política. Tienen un bloque de más de 50 legisladores, es más grande que el que obtuvieron en el 2021. El error de Rafael Correa es la elección de sus candidatos a la presidencia o la estrategia de simplemente afianzar el voto duro y no lanzarse a buscar el voto del electorado adverso. La gente no los ve como nuevos si han estado en la política por 17 años. Indiscutiblemente, tendrán un buen resultado en las elecciones del 2025, tanto para la presidencia como para la Asamblea. Pero con la renovación del electorado, que es ahora más joven, sin duda la actitud de Correa ya no es garantía de un triunfo.