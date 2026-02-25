Escuchar
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, pronuncia unas palabras durante una conferencia de prensa en el Parlamento Europeo, en Bruselas, el 9 de abril de 2024. (Foto de Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
Por Agencia EFE

El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) llamó este miércoles “criminal” al actual mandatario, Daniel Noboa, después de que Wilmer Chavarría alias Pipo, máximo líder de la banda delictiva Los Lobos, acusara a Noboa de ordenar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

Tipo de trabajo: