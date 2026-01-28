Escuchar
(2 min)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla durante la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en el Centro de Convenciones de Panamá en la Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Martin BERNETTI / AFP)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla durante la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en el Centro de Convenciones de Panamá en la Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Martin BERNETTI / AFP)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla durante la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en el Centro de Convenciones de Panamá en la Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Martin BERNETTI / AFP)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla durante la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en el Centro de Convenciones de Panamá en la Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Martin BERNETTI / AFP)
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, retornó a su país por un asunto “de emergencia” y canceló el resto de la agenda que tenía este miércoles y jueves en Ciudad de Panamá, donde participaba en el Foro Económico Internacional que organiza en el país centroamericano el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

TE PUEDE INTERESAR

Daniel Noboa regresa a Ecuador por un asunto “de emergencia” y cancela su agenda en Panamá
Latinoamérica

Daniel Noboa regresa a Ecuador por un asunto “de emergencia” y cancela su agenda en Panamá

Lula da Silva defiende la soberanía panameña del Canal, puesta en duda por Trump
Latinoamérica

Lula da Silva defiende la soberanía panameña del Canal, puesta en duda por Trump

María Corina Machado dice que le llama la atención que Petro pida que Maduro sea juzgado en Venezuela
EEUU

María Corina Machado dice que le llama la atención que Petro pida que Maduro sea juzgado en Venezuela

Colombia: Encuentran accidentado el avión desaparecido con sus 15 pasajeros fallecidos
Latinoamérica

Colombia: Encuentran accidentado el avión desaparecido con sus 15 pasajeros fallecidos