El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla durante la inauguración de la Conferencia Internacional sobre Drogas Sintéticas este lunes, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome
Por Agencia EFE

El presidente Daniel Noboa aseveró este viernes que el arancel a las importaciones colombianas, que subirá del 30 % al 50 % desde el próximo domingo, es “el producto de un descuido absoluto en la frontera de parte de Colombia” en temas de seguridad, que ha representado una inversión extra de cerca de 400 millones de dólares anuales para Ecuador.

