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Resumen

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Soldados colombianos registran a un hombre en el barrio de Meléndez antes de la próxima toma de posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Cali, Colombia, el 4 de agosto de 2026. La toma de posesión de De la Espriella tendrá lugar el 7 de agosto de 2026. (Foto de JOAQUÍN SARMIENTO / AFP)
Soldados colombianos registran a un hombre en el barrio de Meléndez antes de la próxima toma de posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Cali, Colombia, el 4 de agosto de 2026. La toma de posesión de De la Espriella tendrá lugar el 7 de agosto de 2026. (Foto de JOAQUÍN SARMIENTO / AFP)
/ JOAQUIN SARMIENTO
Por Juan Luis Del Campo

A solo unos días de la toma de mando el 7 de agosto, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, reveló parte de su ambicioso plan de seguridad, el cuál prometió ayudará a “recuperar el orden, fortalecer la autoridad y devolver la tranquilidad a cada rincón del país.”

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