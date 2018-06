Debate presidencial en México: Candidatos se acusaron de corrupción

Mérida. Los candidatos a la Presidencia de México se midieron en su tercer y último debate en Mérida, en el que el favorito en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), enfrentó los últimos embates directos de sus rivales. El encuentro estuvo marcado por los ataques y las acusaciones de corrupción entre los postulantes.

El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, capital del estado suroriental de Yucatán, acogió el debate entre López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón.

El último debate entre los candidatos a la presidencia de México concluyó con cruces de acusaciones de corrupción, aunque los temas sobre los que los ciudadanos enviaron sus preguntas eran sociales, desde la educación a la disminución de la pobreza.

En este terreno, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador señaló que “donde no hay corrupción no hay pobreza, no hay desigualdad, no hay violencia”. El aspirante oficialista, José Antonio Meade, contestó que propuestas populistas como las suyas provocan más desempleo y pobreza, diciendo “Esa película ya la vimos”.

Según López Obrador, con los 500.000 millones de pesos que “se van por el caño de la corrupción” cada año y con un plan de austeridad que acabará con los privilegios de las élites, se podrían crear empleos.

Anaya aprovechó su primera intervención para presentarse como blanco de “ataques, mentiras y falsedades” porque quiere investigar al presidente Enrique Peña Nieto por distintos casos de corrupción.

Anaya dijo que López Obrador dio contratos sin licitación en proyectos de infraestructura cuando fue alcalde de la capital (2000-2005) y mostró un cartel con una web donde dice se encuentran las pruebas. “Te has convertido en lo que tanto criticabas”, le espetó.

“No soy corrupto como tú”, contestó el izquierdista, que ironizó sobre la gran ventaja que les lleva a sus contrarios en los sondeos de intención de voto, que hace que se desesperen, dijo.

El oficialista José Antonio Meade también lanzó el mismo calificativo a López Obrador además de acusarle de generar pobreza durante su periodo al frente del gobierno de la Ciudad de México.

Anaya también puso el foco en la tecnología, en llevar Internet gratuito y celulares a todas partes y en acabar con los programas sociales “para controlar a los pobres”.

“Hay que hacer trabajar a la gente”, dijo por su parte el aspirante independiente, Jaime Rodríguez. “Hay mucha gente floja en este país que están recibiendo”.

Jaime Rodríguez Calderón también atacó a López Obrador: "¿Qué tenías en la cartera, no tenías una fotografía de Elba Esther Gordillo?" (ex líder magisterial que afronta juicios por lavado de dinero y delincuencia organizada).

Asimismo, critió a los tres partidos a los que representan los otros candidatos: "La tercia maldita, así les llamo yo, porque han destruido a México".

El INE informó que recibió al menos 11.388 preguntas ciudadanas a través de las redes, a partir de las cuales los moderadores elaborarán las 15 interrogantes que harán a los candidatos.



Fuente: Agencias