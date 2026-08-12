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Resumen

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Fotografía de archivo del entonces seleccionador argentino Diego Maradona. Foto: EFE/Maxim Shipenkov
Fotografía de archivo del entonces seleccionador argentino Diego Maradona. Foto: EFE/Maxim Shipenkov
Por Agencia EFE

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este jueves con la declaración del cardiólogo Gustavo Di Niro, uno de los peritos de la Junta Médica Interdisciplinaria que en 2021 elaboró un informe en el que se afirmó que en las semanas previas a su fallecimiento el astro no recibió la atención correcta.

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