La defensa del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva presentó el viernes un recurso de habeas corpus en un tribunal de segunda instancia contra la decisión dictada por un juez inferior de retenerle el pasaporte y prohibirle salir del país debido a la condena que pesa en su contra por corrupción.



El recurso, interpuesto en el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF1), con sede en Brasilia, pide reconocer "la ilegalidad" de restringir "indebidamente" el derecho de "ir y venir" del ex mandatario, informó el equipo de abogados que lo representa, el bufete Teixeira Martins.



"No hay ninguna evidencia, aunque sea mínima, de que el cliente pretenda solicitar asilo político" ni de que pretenda violar la "autoridad de la decisión del Poder Judicial Nacional", afirmaron los abogados de Lula en un comunicado.



El líder del Partido de los Trabajadores (PT), condenado el pasado miércoles en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, entregó el viernes su pasaporte a las autoridades en cumplimiento de una orden dictada en la víspera por un juez federal de Brasilia.



El magistrado Ricardo Leite, responsable de uno de los siete procesos penales que enfrenta Lula, la mayoría por sospechas de corrupción, alertó sobre la posibilidad de que el ex presidente (2003-2010) no regresara al país tras un viaje que tenía planeado hacer el viernes por la tarde a Etiopía.



Lula iba a participar en un evento sobre el combate al hambre en el mundo organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que se celebra en Adis Abeba, en el marco de una Cumbre de la Unión Africana.

Uno de los factores que le llevó a tomar esa decisión fue la condena contra Lula dictada por un tribunal de segunda instancia, que ratificó y elevó su condena de prisión de nueve años y medio para 12 años y 1 mes en una causa relacionada con la trama corrupta destapada en la petrolera estatal Petrobras.



El juez argumentó también que "es público" que "algunos aliados políticos del ex presidente, que buscan politizar los procesos judiciales, han pensado hasta en un eventual pedido de asilo" en otro país.



Por su parte, los abogados de Lula alegan que "no hay una decisión condenatoria definitiva" contra su defendido y que las autoridades fueron informadas previamente del citado viaje.



"Pedimos determinar la inmediata suspensión de los efectos de la decisión impugnada restableciendo su pleno derecho de ir y venir, la restitución de su pasaporte y la cancelación de la inclusión de su nombre en el Sistema de Buscados e Impedidos", manifestó la defensa.

Lula, que aparece como líder destacado en todos los sondeos de opinión de cara a las elecciones presidenciales del próximo octubre, ha manifestado en repetidas ocasiones su intención de presentar su candidatura y luchar de nuevo por volver al poder.



Sin embargo, sus opciones para participar en esos comicios se han visto drásticamente reducidas, pues los condenados en segunda instancia tienen expresamente prohibido postularse para cargos electos, de acuerdo con la legislación brasileña.



La posible impugnación de su candidatura, no obstante, sólo puede ocurrir a partir del 15 de agosto, cuando vence el plazo para la inscripción de candidatos en el Tribunal Superior Electoral, que tendrá la última palabra sobre el asunto.



Por otro lado, Lula también podría ser encarcelado si el tribunal de segunda instancia que ratificó su sentencia decide hacer efectivo el cumplimiento de la pena una vez agotados los recursos en esa corte.



