El movimiento derechista Defensores de la Patria, creado y liderado por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibió este lunes la personería jurídica (registro legal) y se convirtió en partido político.

Con seis votos a favor de esta decisión y uno en contra, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) dio luz verde a la personería del movimiento del presidente electo, que asumirá el cargo el próximo viernes.

Con esta decisión, Defensores de la Patria podrá inscribir candidatos propios para las elecciones regionales en las que serán votados alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles en octubre de 2027.

“Esta sí que es una súper noticia: El Consejo Nacional Electoral reconoce la personería jurídica a Defensores de la Patria. Somos formalmente un nuevo partido político en nuestro país”, expresó el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, en un video publicado en X.

Para Restrepo, esta es una “gran noticia para todos los que van a recuperar este país y lo convertirán en la ‘patria milagro’”.

“Hoy más que nunca, todos debemos estar firmes por la patria”, añadió el vicepresidente electo, eslogan que usaron durante la campaña a la Presidencia.

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El mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo el lunes 13 de julio que, entre otras, eliminará la consejería presidencial de paz luego de que la política de diálogos directos del gobierno saliente fracasara en obtener el desarme de poderosos grupos armados. (AFP)

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