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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante en un empalme territorial con alcaldes de Cundinamarca, en Bogotá, Colombia, el 30 de julio de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante en un empalme territorial con alcaldes de Cundinamarca, en Bogotá, Colombia, el 30 de julio de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

El movimiento derechista Defensores de la Patria, creado y liderado por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibió este lunes la personería jurídica (registro legal) y se convirtió en partido político.

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