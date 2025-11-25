Del clamor en las calles al primer ‘Congreso Maradoniano’: cómo vive Diego en la memoria colectiva de los argentinos cinco años después de su muerte

Hace diez años, Liberto pintó por primera vez el rostro de Maradona en una pared. Refiere que, tras la muerte del astro en 2020, recibe más invitaciones para hacer murales. Algunos de esos llamados vinieron de puntos del exterior, donde Maradona también dejó marcas. En Barcelona, en Nápoles y en EE.UU. hizo murales del ex futbolista como parte de su proyecto artístico El Camino de Dios.

Aunque los más emotivos son los que realiza en las entrañas porteñas del sentir maradoniano. En Villa Fiorito, el barrio natal del 10, y en Villa Devoto, la histórica residencia familiar, Liberto dejó sus trazos con apoyo de artistas locales y vecinos. “Diego moviliza a la gente”, dice.

Cada 25 de noviembre, al recordarse un año más de su partida, muchas de estas obras se convierten en altares o puntos de peregrinación. “Si lo ves desde la parte mística o espiritual, los murales resucitan a Maradona a través del arte”, asegura.

Gastón Liberto sostiene un cuadro de Maradona. (Foto: Oscar Bermeo)

Buena parte de su trabajo lo expuso en el Primer Congreso Internacional Diego Maradona, realizado a inicios de mes en la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Durante tres días (del 6 al 8 de noviembre) se juntaron, por primera vez, artistas, académicos, deportistas, ex combatientes de Malvinas e hinchas a reflexionar sobre el impacto cultural y la vigencia del histórico futbolista argentino.

“Un villero llegó a la Universidad Pública”, exclamó Dalma, la hija mayor de Maradona, en este encuentro. La frase fue tomada como bandera por muchos asistentes, al resaltar la importancia de pensar a Diego más allá del fútbol.

Marko Martin, un joven rosarino de 26 años, viajó 300 kilómetros para estar en el congreso. No pudo ver a Maradona en vivo, pero a través de los relatos familiares construyó su admiración al Diez. “Mi idolatría viene por todo ese amor transmitido”, le cuenta a este Diario.

Marko Martin. (Foto: Oscar Bermeo)

Hace cinco años, cuando la noticia del deceso apareció en la televisión argentina, vio llorar a su mamá por primera vez. “Ella controla sus emociones, sin embargo, ese día se quebró. Ahí me di cuenta que Maradona era más importante de lo que pensaba”, expresa.

Dice que la mayoría de sus amigos, que nacieron cuando Maradona ya se había retirado, comparten el fanatismo. En cada video que ven en redes, no sólo de sus goles, sino también de sus anécdotas, siguen descubriéndolo.

“Desde que está en el Cielo, la selección ha ganado todo. Yo creo que él está presente así, a nivel espiritual”, asegura.

Identificación popular

En otro grupo etario está Edgardo Esteban, periodista y ex combatiente de Malvinas. Él carga con la marca del Diez desde hace 43 años, cuando era un adolescente que se vio empujado a cargar un fusil. “En medio de las bombas y proyectiles de los británicos, lo que buscábamos era un refugio, y pensar en el fútbol de Maradona fue un puente hacia la vida”, nos confiesa junto a otros veteranos de guerra que llegaron para rendir tributo a Diego.

Las mujeres tuvieron voces relevantes en las charlas y debates. La posibilidad de combinar el feminismo y el sentir maradoniano fue uno de los puntos de reflexión.

La comunicadora Dana Hernández recuerda las primeras reacciones contra las mujeres que salieron a reivindicar la figura del Diez tras su deceso.

(Foto: Oscar Bermeo)

“Hubo cancelación de plano, porque si eras feminista, no te podías permitir bancar a Diego. Tuvo comportamientos violentos, aunque él mismo fue víctima del patriarcado”, nos dice.

Asegura que, en estos cinco años, los juicios se han ido corriendo de un lugar moral, para priorizar sus muestras de generosidad o su identificación con sectores marginados. “La distancia nos está permitiendo ver lo grande que fue Diego, y no solo futbolísticamente”, sostiene.

(Foto: Oscar Bermeo)

Hernández considera que la figura de Maradona como representante del pueblo argentino cobrará más fuerza. “Ante los hechos políticos actuales, a muchos nos gustaría escuchar lo que piensa. Siempre tenía algo irreverente para decir”.

Tras estas jornadas de diálogo y reflexión, el activismo maradoniano volverá a reunirse este martes 25 en el Obelisco bajo el lema “Justicia por D10S”. Porque mientras que, en distintos puntos del país, se inauguran monumentos, calles, parques y complejos deportivos con su nombre, muchos seguidores siguen preguntándose si hubo negligencia en la muerte del ídolo.

Tras un primer juicio anulado en mayo (ver recuadro), se espera que en marzo de 2026 arranque un nuevo proceso para esclarecer verdades. Aún fallecido, Maradona sigue dando contenido a los informativos. El partido no ha terminado.