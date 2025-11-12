Guillermo Vera Ayala
Guillermo Vera Ayala

Del retorno de bases militares de EE.UU. a un proceso para cambiar la Constitución: qué se vota en el referéndum clave para Noboa
Del retorno de bases militares de EE.UU. a un proceso para cambiar la Constitución: qué se vota en el referéndum clave para Noboa

Del retorno de bases militares de EE.UU. a un proceso para cambiar la Constitución: qué se vota en el referéndum clave para Noboa

Este domingo Ecuador realizará un referéndum en el que la ciudadanía decidirá si admite el establecimiento de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución, último legado que conserva el correísmo de su época en el poder. También se votará la eliminación de la prohibición al establecimiento de bases militares extranjeras, la supresión de la obligación estatal de financiar a las agrupaciones políticas y la disminución del número de asambleístas junto a una reforma electoral.

