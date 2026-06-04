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Delcy Rodríguez en reunión oficial con el primer ministro de India, Narendra Modi, en Nueva Delhi. (Foto: EFE)
Delcy Rodríguez en reunión oficial con el primer ministro de India, Narendra Modi, en Nueva Delhi. (Foto: EFE)
/ RAJAT GUPTA
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue recibida este jueves por el primer ministro indio, Narendra Modi, durante una visita en la que Caracas intenta asegurar el repunte de sus ventas petroleras a la India, convertida en abril y mayo en el cuarto mayor proveedor de crudo del país asiático.

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