Mientras que todo el mundo sigue pendiente de cada detalle del avance del coronavirus surgido en Asia, una enfermedad bastante conocida en Latinoamérica ha avanzado silenciosamente.

Es el dengue, que ya provocó 1.539 muertes en los últimos 13 meses en nuestra región, con más de 3 millones de casos confirmados, según datos brindados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por lo que estaríamos ante la mayor propagación del dengue en la historia.

Para entender la emergencia, en el 2018 el número de contagios por el mosquito ‘Aedes aegypti’ llegó a 561.393, es decir, casi seis veces menos. Ese año hubo 340 muertes por el virus.

Las cifras del 2019 son las más altas desde 1980, cuando se registraron poco más de 65 mil casos en el continente. El segundo año con más enfermos de dengue se dio en el 2015, con 2’415.693 casos.

Temor en Honduras

Una de las estadísticas que más preocupa son los datos de Honduras, el país centroamericano con más casos de dengue grave o hemorrágico y, por ende, con más altas tasas de mortalidad. En el 2019, el 17% del total de casos fueron graves y en lo que va de este año ya han muerto seis personas debido a esta condición.

Al respecto, el ministro de Salud de Honduras, Roberto Cosenza, indicó la semana pasada que el país podría enfrentar una epidemia de dengue “más grande” que la del 2019, cuando hubo 180 muertos. La progresión del dengue en el país es preocupante, ya que se presenta un promedio de mil casos sospechosos de dengue por semana, 80 de ellos de la variante hemorrágica.

Las autoridades sanitarias mantienen desde julio del 2019 una alerta epidemiológica, y en enero pasado activaron el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos para reforzar las medidas preventivas ante la propagación del dengue en el país.

Nadie se salva

La epidemia de dengue no ha distinguido entre clases sociales ni profesiones en Paraguay. Desde el propio presidente del país, Mario Abdo Benítez, y su esposa, Silvana López Moreira, hasta deportistas, artistas y periodistas reconocidos. De hecho, no hay vecinos del área metropolitana de Asunción que no tengan un familiar o un conocido que haya caído ante el dengue.

Por ello, el Congreso paraguayo decidió declarar la emergencia en todo el país, para poder afrontar la crisis sanitaria, que ya ha matado a 16 personas en lo que va del año. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, se había opuesto en varias ocasiones a decretar la emergencia de salud, al alegar que los centros públicos garantizan la asistencia, pese a los más de 4.200 casos en lo que va del año.

La peor epidemia en el país se dio en el 2013, con 150.000 casos y 252 muertos en un país de casi 7 millones de habitantes.

DETECCIÓN TEMPRANA

- En solo 10 minutos

Un grupo de investigadores argentinos de la Universidad Nacional de San Martín desarrolló un método que detecta si una persona está infectada con el virus del dengue en apenas diez minutos.

- Nanotecnología

La universidad indicó que se trata de tiras reactivas que identifican el virus en nueve de cada diez casos. Están hechas con biotecnología y nanotecnología.

- Como test de embarazo

La prueba, similar a la prueba rápida de embarazo y que será comercializada por Chemtest, es portátil y no requiere personal calificado para su uso.