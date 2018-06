Los colombianos voltean más hacia la derecha o giran por primera vez a la izquierda. Esas son sus opciones. Esta segunda vuelta electoral que se define mañana muestra dos caminos, aunque todo parece indicar que la ruta será aquella marcada por el ex presidente Álvaro Uribe, representado en su delfín, Iván Duque.

En el otro lado está Gustavo Petro, ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá, cuya candidatura polarizó a Colombia en la primera vuelta, pero que no ha conseguido sumar el suficiente apoyo para despuntar en este tramo definitivo de la lid electoral.

Los últimos sondeos señalan una diferencia de entre 13 y 20 puntos entre ambos candidatos, por lo que las cartas ya estarían echadas. Aunque si el voto indeciso se define o el voto en blanco decrece, podría ocurrir alguna sorpresa. Sin embargo, todo apunta a que el uribismo regresará al poder, y con él, el destino de los acuerdos de paz con las FARC podría modificarse.

Duque –a tono con su mentor– ya adelantó su postura de cambiar ciertos aspectos de dicho pacto, que trajo una andanada de críticas contra el presidente Juan Manuel Santos, por haber aceptado dar curules y cargos políticos a los comandantes de la guerrilla.

Pero los opositores acérrimos de Uribe no lo quieren de vuelta en el poder, porque saben que, de ganar Duque, será quien maneje la presidencia. Con él vienen los fantasmas de la corrupción durante su gobierno, las denuncias de violaciones de los derechos humanos y su supuesta cercanía al paramilitarismo.

El candidato Iván Duque junto al ex presidente de Colombia, Gustavo Petro. (Foto: Reuters) reuters

¿Duque será una marioneta del ex mandatario? Si bien su experiencia política se remonta a apenas cuatro años, cuando fue elegido senador, su trayectoria como abogado tecnócrata en Washington le ha dado el suficiente roce internacional como para ganarse su propio espacio.

Pero nadie duda de que su candidatura es hechura de Uribe. “Fue una jugada política magistral de Uribe traer de Washington a una figura joven, fresca y sin ningún vínculo con los personajes cuestionados del uribismo. Se vuelve senador y lo catapulta a la candidatura presidencial”, comenta a este Diario Elizabeth Ungar, directora de Transparencia Colombia.

“Duque representa, en buena medida, el inconformismo de amplios sectores con el gobierno de Santos. La campaña ha sido una especie de segundo tiempo del plebiscito del 2016 –de los acuerdos de paz–, porque representa una factura pendiente a un gobierno que ha sido muy errático en el manejo del posacuerdo”, expresa desde Bogotá Iván Garzón Vallejo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.

—El factor venezolano—



Como pasó también en nuestra campaña electoral, Venezuela se convirtió en un tema clave en los comicios colombianos. Gustavo Petro, quien militó en su juventud en las filas del M-19, no se atrevía antes a criticar abiertamente al gobierno chavista, pero ante la presión tuvo que salir al frente a desconocer la reciente reelección de Nicolás Maduro.

“A Duque lo ha ayudado mucho lo que representa Petro en el imaginario de cierta gente. Por ponerlo de alguna manera, muchos ‘se mueren de susto’ con Petro de presidente. A pesar de que él ha dicho que no es ‘castrochavista’, sí existe el temor de lo que implicaría una elección suya”, agrega Ungar.

Simpatizantes de Gustavo Petro esperan su llegada durante un acto de campaña en una calle de Cali. (Foto: EFE) EFE

De hecho, ese temor lo ha manifestado, en pleno, la asociación de gremios empresariales, que anunció su apoyo a Iván Duque. “No recuerdo una declaración tan contundente de parte del consejo gremial a favor de un candidato”, señaló.

Como lo explica Garzón, se trata de una elección inédita en la historia de su país, donde 36 millones de colombianos han dejado de lado el centro y deberán elegir por primera vez entre dos extremos: una derecha firme que aglutina a los sectores más conservadores y una izquierda militante.

Las propuestas

Iván Duque

Abogado, 41 años

- Se opone a que los ex comandantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC ocupen cargos políticos antes de que enfrenten un tribunal especial y paguen por sus crímenes de guerra.

- Su plan económico contempla la reducción de impuestos a las empresas, el aumento de salarios a los trabajadores, una reforma tributaria que reduzca la evasión, la creación de empleos formales y continuar el desarrollo minero del país.

- También propone instaurar la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños. Promete mejorar la cobertura de la educación y la salud como estrategia para reducir las desigualdades sociales.

Gustavo Petro Economista, 58 años

- Respalda el acuerdo de paz con las FARC que desmovilizó a buena parte de la guerrilla, para integrar a sus miembros a la sociedad y crear un partido político.

- Busca cambiar el modelo económico dependiente del petróleo y del carbón con un plan que subiría los impuestos a dueños de tierras improductivas para entregárselas a los pobres y aumentar la producción agrícola.

- Propone una banca pública que garantice crédito a bajo costo a pequeños y medianos empresarios. En salud, apuesta a un sistema gratuito para todos los colombianos sin discriminación.