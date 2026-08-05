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Resumen

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Fotografía de archivo del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante el desfile militar del Día de la Independencia, en Medellín (Colombia). Foto: EFE/ STR.
Fotografía de archivo del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante el desfile militar del Día de la Independencia, en Medellín (Colombia). Foto: EFE/ STR.
Por Agencia EFE

Las autoridades desactivaron este miércoles una bomba en una carretera del departamento del Cauca (suroeste), una zona cercana a Cali, donde dentro de dos días será investido como nuevo presidente de Colombia el derechista Abelardo de la Espriella.

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