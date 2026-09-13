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Resumen

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Este es el recorrido que realizó la aeronave HK4985 antes de que se activara la radiobaliza de emergencia en la zona del Cerro Tatamá. Foto: @oscarrepiso89/X
Este es el recorrido que realizó la aeronave HK4985 antes de que se activara la radiobaliza de emergencia en la zona del Cerro Tatamá. Foto: @oscarrepiso89/X
Por Agencia AFP

Una avioneta con cinco personas a bordo desapareció este domingo en una zona montañosa de Colombia, informó la autoridad investigadora de accidentes aéreos.

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