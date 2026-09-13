Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Una avioneta con cinco personas a bordo desapareció este domingo en una zona montañosa de Colombia, informó la autoridad investigadora de accidentes aéreos.
Una avioneta con cinco personas a bordo desapareció este domingo en una zona montañosa de Colombia, informó la autoridad investigadora de accidentes aéreos.
El vuelo de la Patrulla Aérea Civil Colombiana (PAC), organización privada que brinda salud y servicios humanitarios en zonas remotas del país, partió de la localidad selvática de Condoto hacia Bogotá, la capital.
Despegó a las 09H09 locales, según el rastreador de vuelos Flight Radar, y perdió contacto a los catorce minutos de vuelo.
“Se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia en la zona del Cerro Tatamá”, dice el comunicado de la entidad sobre la desaparición del vuelo con cuatro pasajeros y un piloto.
Las autoridades activaron los protocolos de búsqueda en el terreno de difícil acceso, con desplazamiento de equipos de búsqueda e investigadores.
Los accidentes aéreos en Colombia suelen estar relacionados con problemas técnicos, junto al complejo relieve montañoso y las condiciones climáticas tropicales del país.
La zona montañosa donde la pequeña aeronave tipo Cessna activó la emergencia alcanza los 4.250 metros de altitud.
VIDEO RECOMENDADO
- Colombia: De la Espriella ha firmado más de dos extradiciones al día en su primer mes de Gobierno
- Menor realiza disparos intimidatorios en una escuela de Medellín y luego se autolesiona
- De la Espriella y Rubio anuncian los acuerdos de Barranquilla para “reconstruir” Colombia
- Atado de manos en un río: ¿cómo fue el escape “de película” del legionario francés secuestrado en Colombia?
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.