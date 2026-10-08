Un fuerte aluvión se registra la tarde de este jueves en una zona residencial en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana de Santiago, en Chile.

Producto de la intensa lluvia que se registró en un corto periodo de tiempo, se activó una quebrada que se produjo un alud que arrastró barro, piedras y hasta autos por las calles del sector de San Carlos de Apoquindo de la comuna.

🟠 Estragos ha generado el aluvión en Las Condes, que ha afectado a distintas instalaciones, como la Clínica Universidad de los Andes, la Clínica UC CHRISTUS y el establecimiento educacional Duoc UC. 📲 Más en https://t.co/jDzQGVeZeH https://t.co/jDgZB5cO3o — T13 (@T13) October 8, 2026

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Incluso, un registro dio cuenta de que un bus del sistema RED fue arrastrado por una calle.

En concreto, usuarios en redes sociales reportan que las calles más afectadas serían Avenida La Plaza, General Blanche y Camino El Alba.

Desde Transporte Informa de la Región Metropolitana indicaron en X que “hay alerta de tránsito por vía totalmente inundada por deslizamiento de barro desde sector precordillerano en San Carlos de Apoquindo/Gral. Blanche. No transite hacia este lugar. Varios vehículos fueron arrastrados por el caudal”.

Un aluvión afectó durante la tarde de este jueves a la comuna de Las Condes, luego de que las intensas lluvias provocaran el rebasamiento de un canal ubicado en calle Francisco Bulnes Correa, en la Región Metropolitana. ☔ Cerca de las 17:00 horas se observó un gran torrente de agua que avanzaba por calle General Blanche hacia el poniente, arrastrando vehículos y árboles a su paso. Además, se reportó una importante acumulación de agua en avenidas como Padre Hurtado, generando preocupación entre quienes transitaban por el sector. #CHVNoticias #CHVNacional — CHV Noticias (@chvnoticias) October 8, 2026

Afectación y medidas

Dentro de la afectación, se han reportado locales comerciales con evacuación de clientes, e inundaciones en clínicas y recintos educativos del sector.

Desde la Municipalidad de Las Condes informaron en sus redes sociales que “debido al aluvión, les pedimos evitar transitar por los sectores de Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche. Nuestros equipos están trabajando en terreno intensamente para atender la emergencia”.

También, desde la Universidad de Los Andes, ubicada en el sector, indicaron a la comunidad educativa que “debido al riesgo de aluvión y por seguridad de toda nuestra comunidad, por el momento no está permitido entrar ni salir de la Universidad para quienes se encuentran dentro del campus. Asimismo, no será posible sacar vehículos de los estacionamientos hasta nuevo aviso”.

Aluvión en Las Condes arrastra micro con personas https://t.co/YhmrmHZfPt — Última Noticia ⚠️ (@ALERTADESISMO) October 8, 2026

“Sabemos que esta situación puede generar preocupación y entendemos que muchos están pendientes de cómo volver a sus casas. En este momento, lo más importante es resguardarse y evitar exponerse innecesariamente. Les pedimos, por favor, que no intenten salir, ingresar o retirar sus vehículos mientras se mantenga esta indicación. Cualquier nueva información o cambio en la situación será comunicado oportunamente por este medio”, indicaron desde la casa de estudios.

El Ejecutivo indicó que ya hay equipos municipales y de la Delegación Presidencial Metropolitana desplegados ante la emergencia.

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