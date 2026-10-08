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Resumen

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Un bus del sistema RED es arrastrado por un aluvión en la zona residencial de Las Condes, en Santiago de Chile, el 8 de octubre de 2026. (Captura de X @ALERTADESISMO)
Un bus del sistema RED es arrastrado por un aluvión en la zona residencial de Las Condes, en Santiago de Chile, el 8 de octubre de 2026. (Captura de X @ALERTADESISMO)
Por El Mercurio de Chile, GDA

Un fuerte aluvión se registra la tarde de este jueves en una zona residencial en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana de Santiago, en Chile.

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