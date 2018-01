Descartan violencia de género en caso de joven que mató a su novio

La ministra de Gobierno de Entre Ríos (Argentina), Rosario Romero, descartó que el asesinato del joven Fernando Pastorizzo (21), por el que está detenida su ex novia, Nahir Galarza (19), haya sido un caso de violencia de género y opinó que darle esa impronta sería "desvalorizar la virtuosa lucha de Ni Una Menos".



Romero, que el martes próximo se reunirá con los padres de Pastorizzo en Gualeguaychú, dijo a Télam que descarta la posibilidad de que la violencia de género pueda ser un atenuante del crimen del joven.



"Mezclarlo con el virtuoso proceso que ha tenido la lucha de Ni Una Menos desnaturaliza la lucha y no es el caso. Se trata de un homicidio y no advierto que podamos vincularlo hasta hoy con temas de violencia de género", dijo la ministra, quien es abogada penalista.



No obstante, aclaró: "Hay que esperar que se culmine la investigación penal como para establecer los detalles de cómo era el vínculo entre la pareja o ex pareja que conformaban".



En tanto, fuentes vinculadas a la pesquisa informaron que en el marco de la causa declaró ayer una nueva testigo y manifestó que era Pastorizzo y no Galarza quien llevaba el arma homicida oculta "entre la zona abdominal y genital".



La mujer, de 55 años, se presentó espontáneamente a declarar y contradijo así los dichos de la joven acusada, quien confesó haber matado a su ex novio con el arma reglamentaria de su papá policía.

Los voceros dijeron que la testigo es una vecina de los Galarza y que aseguró haber visto a la pareja de jóvenes salir de la casa de la chica en la moto pero "sin cascos" puestos.



Esto también contradice lo investigado hasta el momento por el fiscal del caso, Sergio Rondoni Caffa, quien manifestó que en el lugar del crimen de Pastorizzo se hallaron dos cascos, lo que fue corroborado por las fotografías tomadas por peritos policiales.



La mujer explicó que no concurrió antes a declarar a la fiscalía porque tiene un familiar enfermo y se le hizo imposible dejarlo para acudir a los tribunales.



La nueva declaración será ahora analizada en el marco de la causa caratulada homicidio doblemente agravado por el uso de arma y por el vínculo, en el marco del cual Galarza cumple 60 días de prisión preventiva dispuestos por el juez de Garantías 2 de Gualeguaychú, Guillermo Biré.



El crimen fue cometido pasadas las 5 del 29 de diciembre, cuando Fernando, de 21 años, fue hallado agonizando en la calle con un tiro en la espalda y otro en el pecho, y su moto y dos cascos tirados a su lado.



El joven murió poco después y si bien Nahir, de 19 años, primero declaró como testigo y dijo que había visto por última vez a su ex novio la noche anterior, luego se fueron sumando pruebas que derivaron en que la chica terminara presentándose a la Justicia de Argentina y confesara el crimen.



Inicialmente, la joven fue alojada en la sala de asistencia psiquiátrica del hospital Centenario a pedido del fiscal, que evaluó que estaba en estado de shock al confesar el hecho, pero luego fue dada de alta y trasladada a la Comisaría del Menor y la Mujer.



