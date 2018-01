Sao Paulo. A ocho días de que un tribunal de segunda instancia decida el futuro político de Luiz Inácio Lula da Silva, la presidenta de su Partido de los Trabajadores (PT) afirmó que para detener al ex mandatario "tendrán que matar gente".

"Para detener a Lula, van a tener que detener a mucha gente, pero, más que eso, van a tener que matar gente. Ahí, van a tener que matar", afirmó la senadora Gleisi Hoffmann en una entrevista publicada este martes por el medio Poder360, reproducida por la página oficial del izquierdista PT.



Lula, de 72 años y líder en la intención de voto para las elecciones de octubre, fue condenado a nueve años y medio de prisión por un magistrado anticorrupción en julio, y espera en libertad su juicio en segunda instancia, previsto para el 24 de enero en Porto Alegre (sur).



Un inmediato arresto del ex mandatario (2003-2010), está, sin embargo, casi descartado ya que sea cuál sea la decisión de los magistrados, aún cabrán recursos.



La causa se refiere a la supuesta obtención de un apartamento en el balneario de Guarujá (Sao Paulo, sudeste), que le habría ofrendado la constructora OAS a cambio de contratos en la petrolera estatal Petrobras. El líder de la izquierda, que enfrenta otros seis juicios por denuncias de corrupción, se declara inocente y denuncia una conspiración para impedir su regreso al poder.



Si la condena es ratificada, el ex mandatario podría perder su libertad una vez se agoten todos los recursos judiciales, que llegan hasta la Corte Suprema. Y, aunque debería quedar inhabilitado electoralmente, existen recursos que le podrían permitir continuar en la carrera de cara a las elecciones de octubre.



as declaraciones de Hoffmann llegan mientras el PT intensifica su agenda de movilizaciones para arropar a su líder, como las preparadas en Porto Alegre como en la capital económica del país.



Lula esperará en principio el decisivo fallo en Sao Paulo.



Preocupado por la seguridad de los jueces más escrutados del momento en Brasil, el presidente del tribunal se reunió este lunes con la presidenta de la Corte Suprema.



Aunque para la presidenta del PT, la decisión que se tome la próxima semana no marcará el fin de las aspiraciones presidenciales del antiguo líder sindical.



"Esta condena no tiene nada que ver con la candidatura de Lula (...). Porque la candidatura solo se resuelve en la Justicia Electoral. Es en otra esfera. No hay nada que nos impida registrar a Lula como candidato el día 15 de agosto", añadió.



Una tesis que comparte el PT, que se ha negado a dejar ver un plan B pese a la compleja situación judicial de su líder.



"[La absolución] sería el único resultado capaz de rescatar la seriedad de la Justicia brasileña", lanzó Hoffmann.



