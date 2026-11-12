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Resumen

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El superintendente de bancos de Paraguay, Holger Insfran, es escoltado con la cabeza cubierta tras su arresto durante una serie de allanamientos realizados por la Fiscalía General de la República como parte de la investigación del esquema de fraude multimillonario que involucra al Banco Ueno, en el barrio de Santa Librada, Asunción, el 12 de noviembre de 2026. AFP
El superintendente de bancos de Paraguay, Holger Insfran, es escoltado con la cabeza cubierta tras su arresto durante una serie de allanamientos realizados por la Fiscalía General de la República como parte de la investigación del esquema de fraude multimillonario que involucra al Banco Ueno, en el barrio de Santa Librada, Asunción, el 12 de noviembre de 2026. AFP
Por Agencia EFE

El superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán, fue detenido este jueves como parte de las investigaciones por la intervención de Ueno bank, por la que han sido enviados a prisión preventiva los ahora expresidente Santiago Peña y extitular del emisor Carlos Carvallo.

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