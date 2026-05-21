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Deolane Bezerra tiene 22 millones de seguidores en Instagram. Foto: Deolane Bezerra
Deolane Bezerra tiene 22 millones de seguidores en Instagram. Foto: Deolane Bezerra
Por Agencia EFE

La Policía del estado brasileño de São Paulo detuvo este jueves a la popular influencer Deolane Bezerra por ser sospechosa de lavar dinero para la mayor facción criminal de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC).

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