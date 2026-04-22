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Fotografía del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Fotografía del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

La policía argentina detuvo en Buenos Aires a un ciudadano colombiano acusado de participar en el asesinato del exprecandidato presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay a mediados de 2025, según informaron este miércoles fuentes oficiales.

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