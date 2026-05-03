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Esta vista aérea muestra embarcaciones transportando material electoral a las islas de Amantani y Taquile, en el lago Titicaca, partiendo de Puno, al sur del Perú, el 10 de abril de 2026. (Foto referencial, Juan Carlos CISNEROS / AFP).
Esta vista aérea muestra embarcaciones transportando material electoral a las islas de Amantani y Taquile, en el lago Titicaca, partiendo de Puno, al sur del Perú, el 10 de abril de 2026. (Foto referencial, Juan Carlos CISNEROS / AFP).
/ JUAN CARLOS CISNEROS
Por Agencia EFE

La Armada y la Policía de Bolivia detuvieron a dos ciudadanos peruanos con 195 kilos de clorhidrato de cocaína que transportaban en un bote en el lago Titicaca, informaron fuentes oficiales.

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