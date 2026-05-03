El piloto y el copiloto de un avión militar C-130 que se accidentó en febrero en Bolivia, dejando más de 20 muertos, fueron detenidos por la policía, informaron este sábado medios de comunicación citando al fiscal del caso.

La nave de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) sufrió un siniestro el 27 de febrero al aterrizar en el aeropuerto de El Alto, a unos 15 kilómetros de La Paz. El aparato salió de la pista hasta una avenida donde alcanzó a civiles.

Transportaba un cargamento de billetes en moneda nacional del Banco Central de Bolivia por un equivalente a 60 millones de dólares.

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Casi de inmediato cientos de transeúntes y vecinos se precipitaron entre los restos del avión para recoger parte de los billetes, posteriormente inhabilitados por el Estado.

El fiscal Favio Maldonado señaló al canal de televisión Unitel que el Ministerio Público emitió el jueves la orden de detención, que “se ha ejecutado y se ha aprehendido a estas dos personas”.

Ambos declararon el viernes y luego se procedió a su detención.

La autoridad sostiene la tesis de que “en el momento de la aproximación hubo una inestabilidad” que dio “como resultado un aterrizaje largo”.

Equipos de rescate, personal militar y agentes forenses trabajan en el lugar del accidente del avión Lockheed C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB-81) en El Alto, cerca de La Paz, el 28 de febrero de 2026. Foto: AIZAR RALDES / AFP / AIZAR RALDES

Piloto y copiloto son investigados por el delito de homicidio culposo.

Una junta investigadora de la FAB estableció esta semana que la tripulación de ocho personas no recibió la información oportuna del control aéreo del aeropuerto y tomó la decisión de desviar su rumbo debido al mal tiempo.

El avión aterrizó además sobre su tren delantero, lo que dificultó el uso de frenos.

“Este accidente se pudo haber evitado”, comentó el coronel Ricardo Alarcón, presidente de la junta investigadora de la FAB.