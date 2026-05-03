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Al menos 20 personas murieron el 27 de febrero en un accidente de avión militar en Bolivia que transportaba dinero en efectivo y se estrelló al aterrizar en el aeropuerto de El Alto, cerca de La Paz. Foto: AIZAR RALDES / AFP
Al menos 20 personas murieron el 27 de febrero en un accidente de avión militar en Bolivia que transportaba dinero en efectivo y se estrelló al aterrizar en el aeropuerto de El Alto, cerca de La Paz. Foto: AIZAR RALDES / AFP
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

El piloto y el copiloto de un avión militar C-130 que se accidentó en febrero en Bolivia, dejando más de 20 muertos, fueron detenidos por la policía, informaron este sábado medios de comunicación citando al fiscal del caso.

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