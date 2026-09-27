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Resumen

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Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella que muestra el momento de la captura de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta. Foto: EFE/ @ABDELAESPRIELLA
Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella que muestra el momento de la captura de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta. Foto: EFE/ @ABDELAESPRIELLA
Por Agencia EFE

Las autoridades colombianas detuvieron este domingo en el departamento de Santander (noreste) a la esposa y a la hija del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la banda criminal Los Choneros, la más antigua de Ecuador.

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