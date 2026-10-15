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Ronald Ojeda Moreno tenía 32 años.
Ronald Ojeda Moreno tenía 32 años.
Por Agencia EFE

La Justicia chilena dictó este jueves una sentencia de 20 años de cárcel contra Maickel David Villegas Rodríguez, miembro de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda -ocurrido en 2024-, tras el primer juicio oral del caso.

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