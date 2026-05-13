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La jueza Julieta Makintach abandona el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires en La Plata, Argentina, el 12 de noviembre de 2025. (AFP)
La jueza Julieta Makintach abandona el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires en La Plata, Argentina, el 12 de noviembre de 2025. (AFP)
/ STR
Por Agencia EFE

Dalma y Gianinna Maradona, dos de las hijas de Diego Armando Maradona, demandaron por “daños y perjuicios” a Julieta Makintach, la jueza que en mayo de 2025 ocasionó la anulación del primer juicio por la muerte del astro, tras conocerse que trabajaba en un documental no autorizado sobre el caso.

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