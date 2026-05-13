Dalma y Gianinna Maradona, dos de las hijas de Diego Armando Maradona, demandaron por “daños y perjuicios” a Julieta Makintach, la jueza que en mayo de 2025 ocasionó la anulación del primer juicio por la muerte del astro, tras conocerse que trabajaba en un documental no autorizado sobre el caso.

En la demanda, presentada a mediados del mes pasado pero difundida este miércoles por la prensa local, fue confirmada a EFE por uno de los abogados de las hijas del exfutbolista, que reclaman a Makintach una indemnización de 300 millones de pesos (unos 212.766 dólares).

“Tenemos interés legítimo directo por el daño moral sufrido ante la afectación de la memoria, honor y derecho a un juicio justo de nuestro padre que fue frustrado por el inescrupuloso obrar de la juez destituida Julieta Makintach”, aseguraron las demandantes, según un documento judicial citado por el diario Clarín.

El litigio también alcanza a la productora ‘La Doble S.A.’, a la decoradora de interiores María Pía Alemán y al guionista Juan Manuel D’Emilio, todos presuntamente vinculados a la realización del documental, que se titulaba ‘Justicia Divina’ y que nunca vio a la luz.

En la demanda, los abogados calificaron la conducta de la magistrada como “antijurídica” y consideraron que su proceder fue “desaprensivo, irregular, ilegal y negligente”.

Makintach fue recusada del juicio el 27 de mayo de 2025, tras la exhibición de múltiples pruebas de su participación en el documental, y dos días después se decretó la anulación del proceso, que hasta ese momento había registrado 21 audiencias por las que desfilaron 44 testigos.

La jueza fue luego destituida e inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos judiciales.

El 14 de abril de este año inició un nuevo juicio en los tribunales de San Isidro para determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud, acusados de homicidio con dolo eventual por la muerte de Maradona el 25 de noviembre de 2020.

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Peritos que participaron en la autopsia de Diego Armando Maradona coincidieron este martes 5 de mayo en que el exfutbolista no tuvo una muerte súbita, sino que atravesó un proceso de deterioro progresivo con signos de una agonía prolongada, durante la séptima audiencia del juicio por su fallecimiento. (EFE)

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