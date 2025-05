La jueza Julieta Makintach, acusada de participar en la realización de un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, fue apartada del proceso este martes después de que tanto ella como los otros miembros del tribunal aceptaran su recusación, una decisión que hace peligrar la continuidad del proceso.

La recusación de la jueza fue apoyada durante la audiencia de este martes por todas las defensas y las querellas, tras la revelación de pruebas sobre su participación en la realización de un documental sobre el caso.

“El apartamiento de la doctora Makintach consta en el acta y se convoca a las partes para dentro de dos horas”, anunció el presidente del tribunal, Maximiliano Savarino, que deberá definir junto a las defensas y las querellas sobre la continuidad del juicio.

Según explicaron a EFE fuentes judiciales, el proceso podría ser anulado, retrotraído a instancias iniciales o continuar con un nuevo juez.

“Esta prueba es más que contundente y es sumamente grave”, señaló Savarino, antes de convocar a un cuarto intermedio tras una extensa audiencia en la que se presentaron, entre otras pruebas, el guion y el trailer de la miniserie documental sobre el juicio de la que participaba la magistrada apartada.

En el trailer, exhibido por la Fiscalía, se observaron imágenes de Diego Armando Maradona mezclados con planos de la jueza Makintach desfilando por los tribunales con música electrónica de fondo.

Según el guion presentado, el primer capítulo incluía imágenes de la jueza en su casa, preparándose para ir al juzgado, y una declaración en la que decía: “Toda mi vida me preparé para esto, la vida o Dios me puso aquí para hacer justicia”.

Después de que los abogados de todas las partes apoyaran la recusación y criticaran con dureza el accionar de la jueza tanto durante la producción del documental como en su defensa tras la acusación en su contra, Makintach insistió en su defensa de que no tenía conocimiento del material exhibido.

“Lamento que no me crean. Yo no conocía este material. Nunca vi este guión. No es mío, no me pertenece. Nunca vi ese material en mi vida”, señaló, al tiempo que acusó a las partes de no confiar en ella “por una razón macabramente armada”.

“Ante el pedido de todas las partes no tengo más que hacer lugar a la recusación planteada”, continuó, y expresó: “Espero que el juicio pueda seguir sin mi”.

El juicio comenzó el 11 de marzo y ya se celebraron 19 audiencias, con más de 40 testigos, incluidas las hijas del exfutbolista, Dalma, Gianinna y Jana Maradona.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, durante una internación domiciliaria en la localidad de Tigre, a las afueras de Buenos Aires.

