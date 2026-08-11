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Resumen

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El fallecido exfutbolista Diego Armando Maradona, ídolo de Argentina, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Demian Alday Estévez
El fallecido exfutbolista Diego Armando Maradona, ídolo de Argentina, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Demian Alday Estévez
Por Agencia EFE

El médico legista o forense Carlos Mauricio Cassinelli, coordinador de la Junta Médica Interdisciplinaria que elaboró un informe sobre el fallecimiento de Diego Armando Maradona, declaró este martes en el juicio que, durante sus últimos días de vida, el astro presentó “signos de una insuficiencia cardíaca” que no fueron controlados de forma debida por los médicos a cargo.

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