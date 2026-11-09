Resumen

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El papa León XIV celebra misa en el Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV celebra misa en el Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

La oposición y líderes de partidos asociados al Gobierno argentino destacaron el llamado a la unidad nacional, el diálogo y la justicia social que hizo el papa León XIV durante su primer discurso en el país, mientras el peronismo reclamó al presidente, Javier Milei, que escuche al pontífice.

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