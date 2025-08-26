Disidencia de las FARC retiene a 34 militares en región Amazónica de Colombia

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó este martes que 34 militares del Ejército fueron secuestrados durante la operación militar en la que fue abatido un cabecilla de las disidencias de las FARC en una zona rural de El Retorno, en el departamento del Guaviare (centro-sur).

Sánchez calificó el secuestro como “una acción ilegal y delictiva” en la que supuestamente hay civiles involucrados que alegan que buscan un corredor humanitario sobre el que no dio más detalles.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“Eso es un secuestro, va contra la voluntad de los soldados. Hemos hecho un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la ONU para que se exija su liberación inmediata”, señaló en una rueda de prensa tras reunirse con el procurador general, Gregorio Eljach, y otras autoridades para analizar la seguridad de los candidatos para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Según el ministro, con el secuestro “están interrumpiendo una operación militar contra la principal amenaza que delinque en esa zona y de la cual hemos recibido alertas de la Defensoría del Pueblo para proteger a la población, la amenaza de alias Iván Mordisco”, agregó Sánchez.

El secuestro se produjo en la misma zona rural donde el pasado domingo fue abatido Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito, uno de los principales jefes del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, en una operación militar contra la guerrilla de alias Iván Mordisco, cuyo nombre real es Néstor Vera Fernández.

Integrantes de la Policía Nacional inspeccionan la zona del atentado tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, el 21 de agosto de 2025, en Cali. Foto: EFE/ Ernesto Guzmán Jr.

La operación contra alias Dumar se llevó a cabo en el caserío Nueva York, dijo el domingo el ministro, quien señaló que el jefe guerrillero muerto era el “cabecilla principal de la facción Martín Villa” de las disidencias del EMC.

Según Sánchez, alias Dumar “tenía la misión de consolidar corredores estratégicos del narcotráfico” en los departamentos del Meta y Guaviare “para fortalecer las disidencias y expandir su aparato criminal”.

Por su parte, el Ejército señaló que en la operación en la que murió alias Dumar fue abatido otro guerrillero y los militares capturaron a seis más, dos de ellos mujeres.