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Resumen

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Una persona camina frente a un colegio cerrado este lunes, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Una persona camina frente a un colegio cerrado este lunes, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
/ Juan Ignacio Roncoroni
Por Agencia EFE

Docentes argentinos iniciaron este lunes un paro nacional de 24 horas, mientras el Gobierno de Javier Milei anunció que realizará inspecciones en escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento de los servicios mínimos previstos para la actividad educativa.

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