Docentes argentinos iniciaron este lunes un paro nacional de 24 horas, mientras el Gobierno de Javier Milei anunció que realizará inspecciones en escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento de los servicios mínimos previstos para la actividad educativa.

La huelga fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y coincide con el regreso a las aulas tras las vacaciones de invierno en varios distritos, entre ellos la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Los docentes reclaman la apertura de la negociación a nivel nacional que habilite una recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una nueva ley de financiamiento educativo.

En un comunicado publicado este viernes en la red social X, el Ministerio de Capital Humano argentino informó que realizará controles en varios establecimientos educativos para comprobar que se garantice el 75 % de la prestación del servicio durante la medida de fuerza y advirtió que, si detecta incumplimientos de la normativa vigente, aplicará las sanciones correspondientes.

El ministerio defendió la fiscalización y señaló que aunque la administración de las escuelas corresponde a las provincias, el Estado nacional debe garantizar el cumplimiento de la normativa, que considera a la educación un servicio esencial.

El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia un discurso en Buenos Aires, el 16 de julio de 2026. (Luis ROBAYO / AFP) / LUIS ROBAYO

CTERA afirmó en la previa a la huelga que el Ejecutivo mantiene una “permanente negativa” a convocar la negociación salarial nacional y denunció una pérdida del poder adquisitivo de los docentes, además de recortes en partidas destinadas al sistema educativo.

En paralelo, los gremios docentes de la mayor central obrera del país suramericano, la Confederación General del Trabajo (CGT), anunciaron un plan de protesta con clases públicas y movilizaciones, aunque sin adherir al paro nacional.

La medida de fuerza replica el escenario registrado al inicio del ciclo lectivo en marzo de este año, cuando un paro nacional convocado por los gremios docentes afectó el normal inicio del curso escolar en más de la mitad de las provincias argentinas, en reclamo de mejoras salariales y de la convocatoria a la negociación paritaria nacional para fijar el salario mínimo del sector.

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