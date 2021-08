Eduardo Bolsonaro, diputado federal y uno de los hijos del actual presidente de Brasil, aprovechó la reciente reunión que sostuvo en Nueva York con el exmandatario Donald Trump para invitarlo a participar en una futura edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que desde el 2019 se celebra también en el gigante sudamericano.

“Estamos juntos en una convergencia de ideales y hoy pude intercambiar experiencias con el presidente Trump sobre Brasil y Estados Unidos. Aproveché para invitarlo a venir a nuestro país cuando lo crea conveniente, tal vez en un CPAC-Brasil”, escribió el político de 37 años junto a fotografías en las que posa junto a su familia y al expresidente desde el interior de la icónica Torre Trump.

Estamos juntos em convergência de ideais e hoje pude trocar experiências com Presidente Trump sobre Brasil e EUA. Aproveitei para convidá-lo para ir ao nosso país quando entender conveniente, quem sabe num CPAC-Brasil. pic.twitter.com/QXgTxVlYXJ — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 9, 2021

El exgobernante estadounidense, vetado de las principales redes sociales por incitar el asalto contra el Capitolio del 6 de enero, aún no ha hecho público si asistirá o no al foro ultraconservador.

Trump es un invitado usual al evento original de CPAC, celebrado en Estados Unidos desde 1974. En la edición celebrada en febrero de este año, el exjefe de Estado volvió a subir al estrado para deslizar su intención de postularse nuevamente a la presidencia en los comicios del 2024.

“¿Me extrañaron? (...) Quién sabe, quizás decida vencerlos (a los demócratas) por tercera vez”, dijo durante su alocución de más de una hora en la que no pudieron faltar las acusaciones de fraude en las elecciones que perdió en el 2020 contra Joe Biden, pese a que diferentes instituciones estadounidenses las han descartado en múltiples ocasiones.

A continuación, repasaremos algunos puntos clave sobre este foro, desde sus orígenes, los valores que defienden y cómo se expandió a otras naciones.

¿QUÉ ES EL CPAC?

Es “la reunión de conservadores más grande e influyente del mundo”, según su propia página web. En ella congregan a los principales movimientos conservadores y figuras políticas de la derecha estadounidense. La encargada de su organización es la Unión Conservadora Estadounidense (ACU, por sus siglas en inglés) y su primera edición se celebró en Washington D.C. en enero de 1974.

En dicha ocasión, el encargado de brindar el discurso principal fue el entonces gobernador de California y posterior presidente, Ronald Reagan.

Reagan inició su discurso de 37 minutos presentando a tres aviadores navales que habían sido prisioneros durante la Guerra de Vietnam y conseguido regresar un año antes a su país. Ellos eran los vicealmirantes Edward Martin y William Lawrence, además de John McCain, quien años más tarde se convertiría en senador y candidato presidencial, recuerda el portal noticioso Deseret.com.

Por aquel entonces, el Partido Republicano atravesaba una de sus mayores crisis, desatada por el Escándalo Watergate que se saldó con la dimisión de Richard Nixon. Ante dicho escenario, Reagan instó a sus copartidarios a recuperar la unidad de los padres fundadores de la nación para superar tantos reveses.

“No somos una sociedad enferma. Una sociedad enferma no podría producir a los hombres que pusieron un pie en la Luna o que ahora rodean la Tierra sobre nosotros en Skylab (la primera estación espacial de la nación). Una sociedad enferma, desprovista de moralidad y coraje, no produjo a los hombres que pasaron por esos años de tortura en cautiverio en Vietnam. ¿Dónde encontramos a tales hombres? (...) Son de esta tierra. Como los Padres Fundadores lo fueron”, dijo Reagan según Deseret.

¿QUÉ DEFIENDEN?

Desde sus orígenes, el CPAC ha llevado como misión conservar y defender los valores “tradicionales” de la sociedad estadounidense, además de servir como escenario para que los líderes políticos republicanos o aspirantes a un cargo puedan expresar sus planes en caso de llegar al poder.

Dichos valores se encuentran resumidos, según la página de la ACU, en la Constitución Estadounidense, la Declaración de Independencia y el capitalismo como modelo económico. En ese sentido, el grupo se autodefine como religioso, protector de la familia y del libre uso de armas de fuego por civiles, entre otros temas.

“La Unión Conservadora Estadounidense dará la bienvenida a todos los estadounidenses que estén preparados para luchar por la revitalización y preservación de estos principios mediante la acción política a nivel local, estatal y nacional”, resalta la web de la ACU.

Con el paso de los años y la polarización política que se ha visto en el país, especialmente impulsada por los discursos de Trump durante los últimos procesos electorales, el Partido Republicano ha visto fortalecida su ala ultraconservadora. Aunque cabe resaltar que el CPAC ha intentado mantenerse alejado de los representantes más extremos de dicha política.

Por ejemplo, en el 2017 no dudaron en expulsar a Richard Spencer del Gaylor National Hotel donde se celebraba su conferencia. Spencer es una figura identificada con los movimientos supremacistas blancos y el Alt-Right. Tras su expulsión del evento, el director ejecutivo de ACU, Dan Schneider, calificó al movimiento Alt-Right como “fascistas de izquierda” que “desprecian todo en lo que los conservadores creen”.

Un año antes, además, cancelaron la invitación que le enviaron al político de ultraderecha británico Milo Yiannopoulos luego de que el grupo Reagan Battalion difundiera videos en los que Yiannopoulos defendía las relaciones entre adultos y menores de edad.

¿CÓMO LLEGÓ A BRASIL?

En el 2017 se celebró por primera vez un CPAC Internacional, el cual tuvo lugar en Tokio (Japón) y fue organizado por la Unión Conservadora Japonesa con ayuda de la ACU. Dos años más tarde, Corea del Sur, Australia y Brasil también organizaron su propio CPAC.

En el caso sudamericano, uno de los grandes impulsores fue precisamente Eduardo Bolsonaro, quien entonces presidía la comisión parlamentaria de Relaciones Exteriores yera un férreo defensor de la política estadounidense encabezada por Trump. Además, había sido nominado por su padre como embajador de Brasil en Estados Unidos, encargo que nunca se concretó debido al escándalo y las críticas que desató en el país.

“El ambiente a veces se parece a un mitin político, a veces a una predicación religiosa con indicios de un curso de autoayuda, y a veces a una multitud de fútbol, como cuando el fondo de la sala grita con orgullo: ‘Soy conservador, soy conservador’”, describía la periodista de El País, Naiara Galarraga Gortázar, en su artículo sobre aquel primer CPAC en Brasil.

Según la crónica de Galarraga, durante la conferencia celebrada al sur de Sao Paulo no solo se habló de patria y familia, sino que además se aprovechó para sacar a relucir “un odio visceral al socialismo, el Partido de los Trabajadores y al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva”.

PERSONAJES SINGULARES

Bolsonaro hijo, el diputado más votado en el país con 1,3 millones de sufragio de apoyo, y el entonces canciller Ernesto Araújo fueron las principales figuras de esa noche. Sin embargo, el gran ausente no fue otro que Steve Bannon, el estratega político de Trump que en el 2020 fue detenido por estafar a donantes que buscaban contribuir a la construcción de muro fronterizo entre EE.UU. y México, pero que en enero de este año fue indultado por el presidente saliente.

En el 2020 no hubo reunión del CPAC en Brasil; sin embargo, ese año Eduardo Bolsonaro fue invitado a participar de uno de los paneles del CPAC de Estados Unidos. La realización de dicho evento fue criticada por congregar a un gran grupo de personas en plena pandemia de COVID-19.

En esa misma reunión, además, Bolsonaro se fotografió junto a Santiago Abascal, presidente del partido de ultraderecha español Vox.

El CPAC Brasil ha anunciado que este año sí sostendrá una reunión, para lo que ha implementado una página web para que los interesados se preinscriban y reciban mayor información sobre la fecha y el lugar del evento. Muchos de ellos, seguramente, lo harán esperando ver al siempre polémico Trump en el escenario.

