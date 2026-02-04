HRW alerta de que influencia de Trump ha agravado los abusos de derechos humanos en América Latina

Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una ceremonia de firma de un proyecto de ley en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 3 de febrero de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una ceremonia de firma de un proyecto de ley en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 3 de febrero de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una ceremonia de firma de un proyecto de ley en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 3 de febrero de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una ceremonia de firma de un proyecto de ley en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 3 de febrero de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL)
Por Agencia EFE

La influencia política y retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contribuido a un deterioro de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, donde varios gobiernos han cometido abusos contra migrantes y ciudadanos propios, o han utilizado las políticas de Washington como justificación para reforzar prácticas represivas, advirtió Human Rights Watch (HRW).

