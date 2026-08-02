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Resumen

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Fotografía del 17 de julio de 2026 que muestra una embarcación durante un fuerte oleaje, en playa La Herradura, en Coquimbo (Chile). Foto: EFE/ Hernán Contreras
Fotografía del 17 de julio de 2026 que muestra una embarcación durante un fuerte oleaje, en playa La Herradura, en Coquimbo (Chile). Foto: EFE/ Hernán Contreras
Por Agencia EFE

Las autoridades chilenas informaron que dos personas fallecieron por eventos asociados al nuevo sistema frontal que afecta la zona centro-norte y sur del país y más de 2.000 se encuentran aisladas, en tanto se mantiene la alerta roja debido a la fuerza de las lluvias y potenciales crecidas de ríos.

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