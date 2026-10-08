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Resumen

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Un dron militar estadounidense MQ-9 Reaper se aproxima para aterrizar en el Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, Puerto Rico, el 29 de diciembre de 2025. (Foto de Miguel J. Rodríguez Carrillo / AFP).
Un dron militar estadounidense MQ-9 Reaper se aproxima para aterrizar en el Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, Puerto Rico, el 29 de diciembre de 2025. (Foto de Miguel J. Rodríguez Carrillo / AFP).
/ MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Estados Unidos ha trasladado desde África hacia Sudamérica varios drones MQ-9 Reaper para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Específicamente, estos aparatos ya están en Colombia y Ecuador. Las aeronaves, utilizadas para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y con capacidad para realizar ataques de precisión, se incorporan a una cooperación militar cada vez más estrecha entre Washington y ambos países.

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