La ex candidata por el izquierdista Frente Amplio a la presidencia de Chile, Beatriz Sánchez, condenó este martes el indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski al ex gobernante Alberto Fujimori y apoyó las manifestaciones contra la decisión del presidente de la República.



"Mucha fuerza a quienes se movilizan contra el indulto a Fujimori, un criminal condenado por asesinatos masivos, secuestros, suplantación de funciones y corrupción", manifestó Sánchez -tercer lugar en las elecciones generales de Chile del pasado 19 de noviembre- a través de su cuenta de Twitter.



"No puede ser que la justicia se deje de lado en favor de intereses personales", agregó la líder de izquierda en el duro mensaje acompañado por el 'hashtag' #NoAlIndulto.



En tanto, el ex candidato ultraderechista José Antonio Kast respaldó el indulto a Alberto Fujimori y lo calificó como "un ejemplo de cómo avanzar en justicia y no venganza". Las declaraciones le valieron críticas de las redes sociales y la clase política chilena.



En la misma línea se pronunció el abogado de los ex militares de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), Raúl Meza, quien dijo esperar que el presidente electo Sebastián Piñera "siga el ejemplo de Pedro Pablo Kuczynski" e indulte a los represores durante su mandato.



El indulto a Alberto Fujimori ha generado reacciones a nivel mundial. Sin embargo, en Chile ha cobrado especial relevancia en el debate político, siendo éste el país donde fue detenido el ex mandatario en 2007 luego de postularse sin éxito al Parlamento japonés.



El dictador peruano fue extraditado de Chile al Perú el 22 de setiembre del 2007. Fue condenado en nuestro país a 25 años de prisión por homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.