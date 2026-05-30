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Un trabajador sanitario toma la temperatura de los lugareños como medida preventiva contra el ébola en Kanyaruchinya, cerca de Goma, Kivu del Norte, República Democrática del Congo, 27 de mayo de 2026. (EFE/EPA/MARIE JEANNE MUNYERENKANA)
Un trabajador sanitario toma la temperatura de los lugareños como medida preventiva contra el ébola en Kanyaruchinya, cerca de Goma, Kivu del Norte, República Democrática del Congo, 27 de mayo de 2026. (EFE/EPA/MARIE JEANNE MUNYERENKANA)
/ MARIE JEANNE MUNYERENKANA
Por Agencia EFE

Las autoridades sanitarias del estado brasileño de São Paulo informaron este sábado que investigan un posible caso de ébola en un hombre que viajó recientemente a la República Democrática del Congo (RDC).

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